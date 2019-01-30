Столкновение судов на Рейне: в реку вылилось 2 тыс. литров нефти

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Экстренные службы Германии ведут работу по минимизации негативных экологических последствий, которые могут произойти в результате столкновения двух судов в акватории Рейна.

Как сообщается, происшествие случилось под Дормагеном. По первоначальным данным, в реку вылилось около 2 тыс. литров нефти.

Пожарная служба Дюссельдорфа предприняла значительные усилия, чтобы закрыть входы в порт нефтяными барьерами и, таким образом, предотвратить распространение разливов нефти в портах, пишет rusverlag.de.

На самом Рейне пятно не удалось остановить нефтяными барьерами из-за высокой скорости потока. Поэтому нефтяное пятно приближается к Дуйсбургу.
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Тэги: Германия столкновение судов нефтяное пятно Город: Дюссельдорф

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