Столкновение судов на Рейне: в реку вылилось 2 тыс. литров нефти

Экстренные службы Германии ведут работу по минимизации негативных экологических последствий, которые могут произойти в результате столкновения двух судов в акватории Рейна.

Как сообщается, происшествие случилось под Дормагеном. По первоначальным данным, в реку вылилось около 2 тыс. литров нефти.

Пожарная служба Дюссельдорфа предприняла значительные усилия, чтобы закрыть входы в порт нефтяными барьерами и, таким образом, предотвратить распространение разливов нефти в портах, пишет rusverlag.de .

На самом Рейне пятно не удалось остановить нефтяными барьерами из-за высокой скорости потока. Поэтому нефтяное пятно приближается к Дуйсбургу.