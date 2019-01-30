Минстройархитектуры: стоимость «квадрата» жилья с господдержкой к концу 2019 года не превысит 1025 рублей

/ Общество
Просмотров: 89 Комментариев: 0

Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2019 года не превысит 1025 рублей за 1 кв. метр. Об этом 30 января на пресс-конференции в Минске сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает БелаПАН.

Фото pixabay.com

«Мы выполняем задачу, чтобы стоимость квадратного метра жилья для нуждающихся не превышала среднемесячной начисленной зарплаты. Так, в 2018 году она составила 841,95 рубля за кв. метр (при плане не более 923,16 рубля), и соотношение стоимости и зарплаты составило 0,88%», — отметил Авраменко.

По его информации, в 2018 году на строительство жилья было направлено 4 млрд 558 млн 222 тыс. рублей, в том числе льготные кредиты по указам № 13 и № 346 о господдержке — 115,4 млн, кредиты с компенсацией 50% средств Нацбанка — 17,5 млн, по указу № 240 по господдержке с привлечением средств банков — 554,5 млн рублей.

Специалист отметил, что в 2018 году было построено 3 млн 966 тыс. 104 кв. метра жилья. «Мы чуть-чуть недотянули до запланированных 4 млн по техническим причинам. Дома были готовы, но некоторые не успели официально оформить обмеры и так далее», — пояснил чиновник.

В текущем году также намечено построить 4 млн кв. метров жилья. «Мы уверены, что данные планы выполним и даже перевыполним», — сказал Авраменко.

Он заметил, что растут темпы строительства арендного жилья, и «этому уделяется большое внимание». Так, в 2012 году было построено 10 тыс. кв. метров, в 2017-м — 113,5 тыс., в 2018-м — 125,3 тыс. (при задании 90 тыс.). В 2019 году планируется построить 135 тыс. 250 кв. метров арендного жилья.

Для многодетных семей планируется построить в текущем году 960 тыс. кв. метров. «У нас 34 838 многодетных семей. Часть из них уже строится. Руководством государства и правительством поставлена задача, чтобы такие семьи стояли на учете не более одного года с момента подачи заявления. Поэтому 2019-2020 годы будут у нас напряженными, потому что мы должны будем обеспечить все многодетные семьи, которые стоят на учете более одного года. В таких объемах быстро мы не строили, но у нас есть все возможности, чтобы это выполнить и даже перевыполнить этот план. Строительный комплекс к этому готов», — подчеркнул Авраменко.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: жилищное строительство Персона: Александр Авраменко

Другие материалы на эту тему:

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

«Прихожу домой, а на его месте только строительный мусор»

«Прихожу домой, а на его месте только строительный мусор»