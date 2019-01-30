Минстройархитектуры: стоимость «квадрата» жилья с господдержкой к концу 2019 года не превысит 1025 рублей

Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2019 года не превысит 1025 рублей за 1 кв. метр. Об этом 30 января на пресс-конференции в Минске сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает БелаПАН .

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«Мы выполняем задачу, чтобы стоимость квадратного метра жилья для нуждающихся не превышала среднемесячной начисленной зарплаты. Так, в 2018 году она составила 841,95 рубля за кв. метр (при плане не более 923,16 рубля), и соотношение стоимости и зарплаты составило 0,88%», — отметил Авраменко.

По его информации, в 2018 году на строительство жилья было направлено 4 млрд 558 млн 222 тыс. рублей, в том числе льготные кредиты по указам № 13 и № 346 о господдержке — 115,4 млн, кредиты с компенсацией 50% средств Нацбанка — 17,5 млн, по указу № 240 по господдержке с привлечением средств банков — 554,5 млн рублей.

Специалист отметил, что в 2018 году было построено 3 млн 966 тыс. 104 кв. метра жилья. «Мы чуть-чуть недотянули до запланированных 4 млн по техническим причинам. Дома были готовы, но некоторые не успели официально оформить обмеры и так далее», — пояснил чиновник.

В текущем году также намечено построить 4 млн кв. метров жилья. «Мы уверены, что данные планы выполним и даже перевыполним», — сказал Авраменко.

Он заметил, что растут темпы строительства арендного жилья, и «этому уделяется большое внимание». Так, в 2012 году было построено 10 тыс. кв. метров, в 2017-м — 113,5 тыс., в 2018-м — 125,3 тыс. (при задании 90 тыс.). В 2019 году планируется построить 135 тыс. 250 кв. метров арендного жилья.

Для многодетных семей планируется построить в текущем году 960 тыс. кв. метров. «У нас 34 838 многодетных семей. Часть из них уже строится. Руководством государства и правительством поставлена задача, чтобы такие семьи стояли на учете не более одного года с момента подачи заявления. Поэтому 2019-2020 годы будут у нас напряженными, потому что мы должны будем обеспечить все многодетные семьи, которые стоят на учете более одного года. В таких объемах быстро мы не строили, но у нас есть все возможности, чтобы это выполнить и даже перевыполнить этот план. Строительный комплекс к этому готов», — подчеркнул Авраменко.