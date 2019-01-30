Дорогу на Ольманских болотах продолжают строить, несмотря на протесты экологов

Дорогу на Ольманских болотах продолжают строить по ранее одобренному проекту. Об этом заявил 30 января на пресс-конференции в Минске начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский, передает БелаПАН .

«Дорога продолжает строиться по тому варианту, который прошел государственную экологическую экспертизу, — сказал он. — Говорить, что он худший или лучший [нельзя]. Это вариант, который приняли и разработчики, и заказчики. Говорят, мол, не нужна дорога. А если бы Ольманские болота дальше продолжали гореть? До зимы, до устойчивого снегового покрова, как это неоднократно было? Не имея дороги, что мы получим? Получим погибшие экосистемы, которые будут восстанавливаться не одну сотню лет».

Свидинский опроверг предположения о том, что дорогу на болотах строят, чтобы впоследствии вывозить из этого района древесину. «Ничего подобного. Там лес — четвертый-пятый класс бонитета, сосна по болоту, что там нарубишь?» — заявил он.

«Дорога там совершенно другого значения — просто, чтобы оперативно добираться до тех мест, по которым ходят сборщики грибов, ягод и прочие элементы, которые постоянно пытаются туда проникать», — пояснил чиновник.

«Этих нежелательных посетителей экологическими туристами нельзя назвать, чаще они являются причиной возникновения пожаров и прочих проблем, с которыми сталкиваются местные исполнительные и распорядительные органы власти, администрации, созданные на этих охраняемых природных территориях на местах», — добавил Свидинский.

Белорусские экологи ранее заявили, что строительство дороги № 3, которую Полесский лесхоз частично прокладывает по нетронутому болоту, приведет к «нарушению гидрорежима и ландшафта уникального природного комплекса». В частности они отметили, что «эффект дамбы с одной стороны дороги может привести к падению уровня воды с другой стороны дороги, что вместе с увеличением доступности территории для людей и машин увеличивает, а отнюдь не уменьшает риск пожаров».

В конце августа 2018 года на 18-й Генеральной ассамблее Международной рабочей группы по сохранению болот (IMCG) в Утрехте (Нидерланды) была принята резолюция с призывом остановить строительство дороги на Ольманских болотах. Документ направили в Минприроды, Минлесхоз и МИД Беларуси, а также в секретариаты Рамсарской и Бернской конвенций.