Минчанин задушил 61-летнюю мать и сдался милиции

До пятнадцати лет лишения свободы грозит 37-летнему минчанину, которого подозревают в убийстве матери. Отметим, что мужчина сам сообщил милиции о совершенном преступлении.

Фото носит иллюстративный характер

По информации Следственного комитета, днем в понедельник, 28 января, во время возникшей ссоры минчанин дома задушил свою 61-летнюю мать. После этого он явился в органы с чистосердечным признанием.

В настоящее время мужчина задержан по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство) ему грозит до пятнадцати лет колонии.