Минстройархитектуры: все жилые дома-долгострои будут сданы до конца первого полугодия

Все дома «со сверхнормативными строками строительства» будут сданы в эксплуатацию до конца первого полугодия. Об этом заявил 30 января на пресс-конференции в Минске начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает БелаПАН .

«Дома, которые у нас строятся с господдержкой, не могут быть и их нет среди сверхнормативных. Это коммерческое жилье, и бывает, что у компании просто нет средств, чтобы достроить жилье вовремя, и они ходатайствуют о продлении сроков, и не один раз», — заметил чиновник.

Он сообщил, что готовится решение Минстройархитектуры, согласно которому продление срока строительства возможно будет только однажды. «Проект подготовлен, и он сейчас находится на согласовании у соответствующих структур», — сказал представитель министерства.

По информации Авраменко, на 1 января 2019 года в Беларуси насчитывалось 19 домов со сверхнормативными сроками строительства, в том числе в Витебской области — 4, Гродненской — 3, Минской — 9, Минске — 3. «Все эти дома на строжайшем контроле, на ручном управлении и будут доведены до ума, может быть, даже раньше конца первого полугодия. Семь домов будут сданы уже до конца января», — отметил чиновник.