Белорусские власти не смогли одолжить 50 млн долларов

Министерство финансов Беларуси признало несостоявшимся проведенный 29 января аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска № 255. Об этом говорится в сообщении финансового ведомства.

Номинальная стоимость одной облигации составляла 1.000 долларов, объем выпуска — 50 тыс. облигаций, срок обращения — 1.947 дней; дата погашения облигаций — 29 мая 2024 года.

Предполагалось, что держатель облигаций будет получать постоянный процентный доход, а ставка процентного дохода буде установлена на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона.

В 2018 году Министерство финансов разместило на внутреннем рынке валютных облигаций на общую сумму свыше полумиллиарда долларов в эквиваленте.

Валютные заимствования на внутреннем рынке Минфин привлекает для рефинансирования платежей по госдолгу. В 2019 году Беларуси нужно будет направить на погашение и обслуживание государственного долга около 8,8 млрд рублей.

Для рефинансирования платежей по госдолгу Минфин планирует в 2019 году на внешнем рынке занять 1,5 млрд долларов, на внутреннем (путем размещения валютных гособлигаций) — 370 млн долларов.

С 1 марта 2019 года только Минфин и Нацбанк смогут выпускать валютные облигации и заимствовать на внутреннем рынке иностранную валюту. В комментарии Нацбанка отмечалось, что решение принято в целях дедолларизации экономики.

Между тем эксперты считают, что запрет на выпуск корпоративных валютных облигаций принят для предоставления государству исключительного права на валютные заимствования внутри страны.