Фотофакт. Лобовое столкновение двух самосвалов в Рогачевском районе

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Рогачевском районе утром в среду, 30 января.

В результате столкновения недалеко от деревни Высокое двух самосвалов марки МАЗ, одному из водителей – 24-летнему парню потребовалась помощь спасателей.

Молодой мужчина оказался зажат в кабине и не мог самостоятельно выбраться из грузовика. Второму водителю (59 лет) помогли покинуть кабину очевидцы ДТП.

Сообщается, что оба с травмами были госпитализированы в районную больницу.
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Тэги: ДТП Город: Рогачев

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