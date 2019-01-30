Впереди Китая и Италии. Более 95 тысяч белорусов используют биткоин

/ Экономика
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Немецкий криптоэнтузиаст, пользователь Reddit под ником The Metal Friend, опубликовал данные с процентом держателей биткоина по странам мира.

Беларусь — одна из менее 40 стран, где главную криптовалюту имеют более одного процента населения. У нас это от 95 тысяч человек. По этому показателю Беларусь опередила Польшу, Украину, Италию, Испанию, Турцию, ОАЭ, Китай, Бразилию, Аргентину и десятки других государств.

Источник: Reddit.com / The Metal Friend

Восточная Европа — регион с развитым криптосообществом. Выходец из Украины основал одну из центральных криптобирж — Cex.io, белорусы сделали главный кошелек для одной из ведущих криптовалют XLM — Lobstr и криптобиржу Currency.com, российские корни имеют популярные криптовалюты ETH и Waves и перспективный проект Павла Дурова TON.

Сюжет: Криптовалюта
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Тэги: криптовалюта биткоин блокчейн

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