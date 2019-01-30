Впереди Китая и Италии. Более 95 тысяч белорусов используют биткоин

Немецкий криптоэнтузиаст, пользователь Reddit под ником The Metal Friend, опубликовал данные с процентом держателей биткоина по странам мира.

Беларусь — одна из менее 40 стран, где главную криптовалюту имеют более одного процента населения. У нас это от 95 тысяч человек. По этому показателю Беларусь опередила Польшу, Украину, Италию, Испанию, Турцию, ОАЭ, Китай, Бразилию, Аргентину и десятки других государств.

Источник: Reddit.com / The Metal Friend