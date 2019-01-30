БФФ вернула переходные матчи между командами высшей и первой лиг

Исполком Белорусской федерации футбола на закрытом для СМИ заседании 30 января вернул переходные матчи между командами высшей и первой лиг по итогам сезона.

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«Теперь команды высшей лиги, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года среди команд высшей лиги, выбывает в первую лигу. Команда высшей лиги, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года, проводит два дополнительных, переходных матча (на своем поле и поле соперника) с командой, занявшей третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года среди команд первой лиги. Победитель дополнительных, переходных, матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2020 года», — сообщила пресс-служба БФФ.

Переходные матчи проводились и ранее. В 2010, 2011 и 2013 годах соперничали предпоследняя команда высшей лиги и вторая команда первой лиги, в 2014 году — последняя команда высшей лиги и третья команда первой лиги. В 2012 году встречались команда, занявшая последнее место в высшей лиге, и команда, занявшая второе место в первой лиге. В двух случаях (2011, 2014) сильнее были представители низшего дивизиона.

Чемпионат в высшей лиге начнется 29 марта и завершится 1 декабря. Матч за Суперкубок Беларуси пройдет 2 марта, финальный матч Кубка Беларуси — 26 мая (в Витебске), переходные матчи — 5 и 8 декабря.

Заявочные взносы для клубов высшей и первой лиги на сезон-2019 остались на уровне прошлого года (41.000 и 9.500 рублей соответственно). За счет средств федерации клубам высшей лиги будет выделено по 40 мячей Adidas, клубам первой и второй лиг — по 40 мячей Select.