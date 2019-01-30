БФФ вернула переходные матчи между командами высшей и первой лиг

/ Спорт
Просмотров: 245 Комментариев: 0

Исполком Белорусской федерации футбола на закрытом для СМИ заседании 30 января вернул переходные матчи между командами высшей и первой лиг по итогам сезона.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Теперь команды высшей лиги, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года среди команд высшей лиги, выбывает в первую лигу. Команда высшей лиги, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года, проводит два дополнительных, переходных матча (на своем поле и поле соперника) с командой, занявшей третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года среди команд первой лиги. Победитель дополнительных, переходных, матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2020 года», — сообщила пресс-служба БФФ.

Переходные матчи проводились и ранее. В 2010, 2011 и 2013 годах соперничали предпоследняя команда высшей лиги и вторая команда первой лиги, в 2014 году — последняя команда высшей лиги и третья команда первой лиги. В 2012 году встречались команда, занявшая последнее место в высшей лиге, и команда, занявшая второе место в первой лиге. В двух случаях (2011, 2014) сильнее были представители низшего дивизиона.

Чемпионат в высшей лиге начнется 29 марта и завершится 1 декабря. Матч за Суперкубок Беларуси пройдет 2 марта, финальный матч Кубка Беларуси — 26 мая (в Витебске), переходные матчи — 5 и 8 декабря.

Заявочные взносы для клубов высшей и первой лиги на сезон-2019 остались на уровне прошлого года (41.000 и 9.500 рублей соответственно). За счет средств федерации клубам высшей лиги будет выделено по 40 мячей Adidas, клубам первой и второй лиг — по 40 мячей Select.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство