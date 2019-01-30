«Жри быстрее!» Смоленская учительница избила ученика за отказ от еды

По предварительным данным, инцидент произошел в столовой школы № 17 Смоленска, где на глазах у детей педагог нанесла второкласснику телесные повреждения.

Мать пострадавшего школьника рассказала, что классная руководительница избила ее сына из-за пакетика с недоеденной порцией еды, которую он хотел забрать из столовой домой, сообщает readovka.news .

«При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!"» — сказала женщина.