«Жри быстрее!» Смоленская учительница избила ученика за отказ от еды

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По предварительным данным, инцидент произошел в столовой школы № 17 Смоленска, где на глазах у детей педагог нанесла второкласснику телесные повреждения.

Мать пострадавшего школьника рассказала, что классная руководительница избила ее сына из-за пакетика с недоеденной порцией еды, которую он хотел забрать из столовой домой, сообщает readovka.news.

«При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!"» — сказала женщина.

По сообщению областного управления СК, ведомство проверит информацию о нанесении повреждений восьмилетнему школьнику.
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Тэги: новости России школьник столовая педагог школьное питание Город: Смоленск

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