Больше 130 000 человек посетили фестиваль света в Вильнюсе

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Столица Литвы отметила 696-летие обилием огней — местных жителей и гостей города радовали 27 цветных инсталляций, которые создали художники из Литвы, Португалии, Австрии, Словении, Швеции, Чехии, Австралии, Франции и Японии.

На всем маршруте протяженностью 3,7 км было множество посетителей около некоторых объектов образовались очереди, сообщает delfi.lt.

«Я оцениваю это как отличный старт к подготовке к празднованию 700-летия города — тогда весть о Вильнюсе должна распространиться по всей Европе и по всему миру. Я не сомневаюсь, что так и будет», — сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
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Тэги: новости Литвы фестиваль света отдых в Литве Персона: Ремигиюс Шимашюс Город: Вильнюс

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