Суд над главным редактором Тut.by начнется 12 февраля

Дело в отношении Марины Золотовой рассмотрит суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш.

Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью, сообщает БелаПАН .

Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БелТА». Ее обвиняют в бездействии должностного лица, что грозит штрафом или пятью годами лишения свободы. СК дважды отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса.

Остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы — от 3 тыс. до 17 тыс. рублей.