Суд над главным редактором Тut.by начнется 12 февраля
Дело в отношении Марины Золотовой рассмотрит суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш.
Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью, сообщает
Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БелТА». Ее обвиняют в бездействии должностного лица, что грозит штрафом или пятью годами лишения свободы. СК дважды отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса.
Остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы — от 3 тыс. до 17 тыс. рублей.
|Обыски и задержания в офисах компаний Тut.by и БелаПАН прошли 7 августа. Были задержаны главный редактор Тut.by Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в ИВС.