Суд над главным редактором Тut.by начнется 12 февраля

/ Общество
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Дело в отношении Марины Золотовой рассмотрит суд Заводского района Минска, процесс будет вести судья Александр Петраш.

Впервые в истории современной Беларуси будут судить главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью, сообщает БелаПАН.

Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БелТА». Ее обвиняют в бездействии должностного лица, что грозит штрафом или пятью годами лишения свободы. СК дважды отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса.

Остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы — от 3 тыс. до 17 тыс. рублей.

Обыски и задержания в офисах компаний Тut.by и БелаПАН прошли 7 августа. Были задержаны главный редактор Тut.by Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в ИВС.

Сюжет: Дело БелТА
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Тэги: БелаПАН TUT.by дело по заявлению БЕЛТА Персона: Александр Петраш Марина Золотова Город: Минск

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