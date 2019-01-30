Беларусь выставит сильнейший состав на матч Кубка Федерации с Германией

/ Спорт
Просмотров: 321 Комментариев: 0

На выход в четверку сильнейших белоруски сразятся с немками. В нашей заявке Соболенко, Саснович, Азаренко, Лапко и Морозова. Соперницы выступят без двух ведущих теннисисток.

Арина Соболенко

Татьяна Пучек определилась с составом на четвертьфинальное противостояние с немками, которое пройдет на выезде 9 и 10 февраля.

Арина Соболенко сейчас занимает 10-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович — 33-е, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко — 51-е, Вера Лапко — 63-е, Лидия Морозова — 40-е в парном разряде.

В составе соперниц отсутствуют 6-я и 13-я ракетки мира Ангелика Кербер и Юлия Гергес.

Победитель пары Беларусь — Германия сыграет в 1/2 финала с США или Австралией. В прошлом году белоруски уступили американкам в своем первом финале Кубка Федерации.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Кубок федерации белорусский теннис женский теннис Персона: Виктория Азаренко Арина Соболенко Александра Саснович Город: Брауншвейг

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в Кубке федерации. С небес на землю

Беларусь в Кубке федерации. С небес на землю

В шаге от триумфа. Белоруски уступили американкам Кубок федерации

В шаге от триумфа. Белоруски уступили американкам Кубок федерации

Финал Кубка федерации Беларусь — США. Мирного исхода в этой битве не будет

Финал Кубка федерации Беларусь — США. Мирного исхода в этой битве не будет

Соперницами белорусок в финале Кубка федерации будет сборная США

Соперницами белорусок в финале Кубка федерации будет сборная США