Беларусь выставит сильнейший состав на матч Кубка Федерации с Германией

На выход в четверку сильнейших белоруски сразятся с немками. В нашей заявке — Соболенко, Саснович, Азаренко, Лапко и Морозова. Соперницы выступят без двух ведущих теннисисток.

Арина Соболенко

Татьяна Пучек определилась с составом на четвертьфинальное противостояние с немками, которое пройдет на выезде 9 и 10 февраля.

Арина Соболенко сейчас занимает 10-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович — 33-е, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко — 51-е, Вера Лапко — 63-е, Лидия Морозова — 40-е в парном разряде.

В составе соперниц отсутствуют 6-я и 13-я ракетки мира Ангелика Кербер и Юлия Гергес.

Победитель пары Беларусь — Германия сыграет в 1/2 финала с США или Австралией. В прошлом году белоруски уступили американкам в своем первом финале Кубка Федерации.