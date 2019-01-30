Министр обороны Украины назвал белорусов друзьями и побратимами

Степан Полторак считает, что Беларусь «никогда в жизни не присоединится к агрессии России против Украины».

Полторак высказался за усиление сотрудничества с Беларусью в военной сфере, в том числе и во взаимодействии вооруженных сил двух государств, сообщает svaboda.org .

Он уточнил, что не ожидает военной опасности со стороны Беларуси и уточнил, что первоочередные военные меры украинского войска нацелены на предупреждение угрозы из России. Нашу страну он назвал дружеской и добавил, что Украина открыта для переговоров по совместным учениям.

«Сейчас для нас существует угроза на востоке, над которой мы работаем. Есть агрессор — Российская Федерация, и мы все свои усилия направляем на то, чтобы противостоять российской агрессии. А Беларусь мы считаем своими друзьями и побратимами. И я верю в то, что белорусский народ никогда в жизни не присоединится к агрессии России против Украины», — сказал Полторак в интервью.