В Гомеле судят бывшего председателя комитета экономики облисполкома

Алена ГЕРМАНОВИЧ / / Общество
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Суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела Эльвиры Карницкой.

Чиновница возглавляла данную структуру 15 лет до мая 2018 года. Позднее правоохранительные органы заявили о ее задержании по подозрению в коррупции.

По версии обвинения, Карницкая, являясь членом совета содействия привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

Начальник комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвира Карницкая покинула свою должность

В 2013 году между облисполкомом и частным предприятием был заключен инвестиционный договор, согласно которому фирма в шестимесячный срок обязалась реализовать проект «Организация производства крашеных фасадов по индивидуальным заказам» в Речице. При содействии обвиняемой срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС.

На суде бывшая председатель комитета категорически не признала свою вину. Она заявила после первого заседания, что не виновата, и надеется на справедливое судебное разбирательство.

В отношении зятя Карницкой заведено уголовное дело в отдельном производстве.
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Тэги: Гомельский облисполком комитет экономики Персона: Эльвира Карницкая Город: Гомель