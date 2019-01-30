В Гомеле судят бывшего председателя комитета экономики облисполкома

Суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела Эльвиры Карницкой.

Чиновница возглавляла данную структуру 15 лет до мая 2018 года. Позднее правоохранительные органы заявили о ее задержании по подозрению в коррупции.

По версии обвинения, Карницкая, являясь членом совета содействия привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

В 2013 году между облисполкомом и частным предприятием был заключен инвестиционный договор, согласно которому фирма в шестимесячный срок обязалась реализовать проект «Организация производства крашеных фасадов по индивидуальным заказам» в Речице. При содействии обвиняемой срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС.

На суде бывшая председатель комитета категорически не признала свою вину. Она заявила после первого заседания, что не виновата, и надеется на справедливое судебное разбирательство.

В отношении зятя Карницкой заведено уголовное дело в отдельном производстве.