Норвежцы поместили гражданина России в психиатрическую больницу
20-летнему россиянину грозит 21 год заключения.
Мужчина прибыл в Осло через Швецию и напал с ножом на клиентку супермаркета в очереди на кассе.
Норвежская спецслужба PST расследует происшествие как нападение, связанное с террором, ведь мужчина заявлял, что он задумал убить несколько человек в Норвегии и других странах Европы, сообщает
По мнению правоохранителей, потерпевшую молодую женщину злоумышленник выбрал наугад.
Задержанному грозит до 21 года тюремного заключения.