Норвежцы поместили гражданина России в психиатрическую больницу

20-летнему россиянину грозит 21 год заключения.

/ Мир
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Мужчина прибыл в Осло через Швецию и напал с ножом на клиентку супермаркета в очереди на кассе.

Норвежская спецслужба PST расследует происшествие как нападение, связанное с террором, ведь мужчина заявлял, что он задумал убить несколько человек в Норвегии и других странах Европы, сообщает Washington Post со ссылкой на AP и местный телеканал TV2.

По мнению правоохранителей, потерпевшую молодую женщину злоумышленник выбрал наугад.

Задержанному грозит до 21 года тюремного заключения.
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Тэги: новости Норвегии Россия-Норвегия ножевое ранение нападение с ножом психиатрическая больница Город: Осло

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