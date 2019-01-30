Норвежцы поместили гражданина России в психиатрическую больницу

Мужчина прибыл в Осло через Швецию и напал с ножом на клиентку супермаркета в очереди на кассе.

Норвежская спецслужба PST расследует происшествие как нападение, связанное с террором, ведь мужчина заявлял, что он задумал убить несколько человек в Норвегии и других странах Европы, сообщает Washington Post со ссылкой на AP и местный телеканал TV2.

По мнению правоохранителей, потерпевшую молодую женщину злоумышленник выбрал наугад.

Задержанному грозит до 21 года тюремного заключения.