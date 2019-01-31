В последний день января в Беларуси будут опасные погодные условия

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31 января в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за ряда неблагоприятных погодных явлений: налипания мокрого снега, тумана, гололеда и гололедицы на дорогах.

Фото pixabay.com

Желтый уровень опасности (второй из четырех по шкале) — стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры). Они обычны для территории нашей страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности.

В целом в четверг в Беларуси ожидается облачная погода. На большей части территории страны выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, по юго-востоку – снег с дождем.

Ветер – восточный, юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3..+2°C.
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Тэги: прогноз погоды

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