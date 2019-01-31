Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 99 человек

По самым оперативным данным 99 человек погибли в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс в Бразилии. Об увеличении числа жертв поздно вечером 30 января сообщил местный телеканал Globo .

57 из погибших опознаны.

Еще 259 человек считаются пропавшими без вести.

Как ранее сообщали Naviny.by, дамбу прорвало 25 января. Плотина сдерживала промышленные отходы.

На место ЧП выезжал президент Бразилии Жаир Болсонар.

Александр Лукашенко направил Болсонару соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами из-за прорыва плотины.