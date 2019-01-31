Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 99 человек

/ Мир
Просмотров: 53 Комментариев: 0

По самым оперативным данным 99 человек погибли в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс в Бразилии. Об увеличении числа жертв поздно вечером 30 января сообщил местный телеканал Globo.

57 из погибших опознаны.

Еще 259 человек считаются пропавшими без вести.

В Бразилии прорвало дамбу: 40 человек погибли, более 250 пропали без вести

Как ранее сообщали Naviny.by, дамбу прорвало 25 января. Плотина сдерживала промышленные отходы.

На место ЧП выезжал президент Бразилии Жаир Болсонар.

Александр Лукашенко направил Болсонару соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами из-за прорыва плотины.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Бразилия плотина Персона: Александр Лукашенко Жаир Болсонар

Другие материалы на эту тему:

Злой баран терроризирует бразильский городок

Злой баран терроризирует бразильский городок

В Бразилии девушка едва не отдала жизнь за свой мобильник

В Бразилии девушка едва не отдала жизнь за свой мобильник

Краски бразильского карнавала

Краски бразильского карнавала

Оживающий мертвец в бразильском лифте

Оживающий мертвец в бразильском лифте