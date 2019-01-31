Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик рассказал о содержании в донецкой тюрьме украинских подростков, подозреваемых в шпионаже

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Мартин Сайдик надеется, что в 2019 году произойдет обмен пленными между сторонами конфликта, передает БелаПАН .

«Действительно, в прошлом году не было ни одного обмена. Это печально. И надеюсь, в этом году мы сможем сделать лучше», — заявил дипломат журналистам, подводя итоги прошедшего 30 января в Минске очередного раунда переговоров.

Сайдик отказался конкретизировать, что именно препятствует обмену. По его словам, контактной группе известно о содержании в донецкой тюрьме пяти украинских подростков, подозреваемых в шпионаже. «Это, конечно, очень печальный вопрос, и поверьте, мы этой тематикой сегодня занимались», — отметил он.

Представитель ОБСЕ сообщил, что 25 января состоялась видеоконференция дипломатических советников стран «нормандской четверки», во время которой было решено уделить первоочередное внимание гуманитарным вопросам: обмену пленными, улучшению условий пересечения линии фронта, обеспечению сохранности гражданской инфраструктуры.

По словам Сайдика, сегодня подгруппа по экономике активно обсуждала вопросы восстановления водоснабжения, включая подготовку и проведение аудита компании «Вода Донбасса». Этот процесс, подчеркнул он, может занять до одного года. Обсуждался также вопрос выплаты пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Политическая подгруппа в очередной раз обсудила имплементацию т.н. формулы Штайнмайера, амнистию, модальности местных выборов.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано 13 февраля.