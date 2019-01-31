В 2019 году в Минске планируется построить 670 тыс. кв. метров жилья, в том числе 200 тыс. — для очередников, сообщает БелаПАН со ссылкой на управление жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингориспокома.

В 2018 году в столице введено в эксплуатацию 717,3 тыс. кв. метров общей площади жилья (на 0,5% меньше, чем в 2017 году. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 111,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья (5,5% от общего объема ввода).

В прошлом году завершено строительство 64 многоквартирных жилых дома (по индивидуальным проектам — 35, в конструкциях крупнопанельного домостроения — 29), один из которых арендный, завершена реконструкция жилого дома № 33 по ул. Я.Мавра с надстройкой мансардного этажа.

Введено в эксплуатацию три общежития, в том числе одно — для медицинских работников в Центральном районе и одно — для студентов БНТУ в Московском районе, возведение которого осуществлялось с привлечением технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Также завершена реконструкция объекта под общежитие по ул. Академика Красина в Заводском районе, заказчиком которого выступало РУП «Минскэнерго». Кроме того осуществлен ввод в эксплуатацию одной секции жилого комплекса «Лазурит» по проспекту Победителей.

Больше всего новых жилых домов возведено в Московском районе — 20, в районах пр. Дзержинского, улиц Щорса и Михалово, ул. Алибегова. В Первомайском районе построено 11 домов, в границах пр. Независимости, ул. Макаенка, ул. Волгоградской, ул. Фогеля, а также в микрорайоне Восточный. В Центральном районе возведено 9 новостроек, в микрорайоне Лебяжий, по ул. Выготского.

Во Фрунзенском районе построено 7 жилых домов в микрорайоне Каменная Горка-3, в границах ул. Одоевского, Кириенко; Октябрьском — 7, в комплексе «Минкс-Мир», ул. Пирогова, ул. Могилевской; Партизанском — 5, в районе ул. Карвата, ул. Дражня; Советском — 4, в районе ул. М.Богдановича — В.Хоружей, ул. Восточной; Заводском — один, по ул. Магнитной.