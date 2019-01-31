В Беларуси начался призыв военнообязанных

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В рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил страны 30 января началась поставка мобилизационных ресурсов из военкоматов Витебской, Могилевской, Гомельской областей и Минска.

Военнообязанные, призванные из запаса, пополнят подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 51-й гвардейской артиллерийской бригады, а также управление и подразделения обеспечения соединения резерва, сообщает Минобороны.

Личный состав сил немедленного реагирования 6 отдельной гвардейской отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совершает марши в назначенные районы. Им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

Ряд подразделений ВВС и войск ПВО переместились в назначенные районы и в установленные сроки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Радиолокационное поле наращено силами подвижных маловысотных радиолокационных групп радиотехнических войск.
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Тэги: Вооруженные силы армия призыв

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