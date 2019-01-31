В Жабинке автобус на переходе сбил девочку

Днем 30 января в Жабинке (Брестская область) автобус сбил ребенка на пешеходном переходе.

Около 15 часов 61-летний житель Кобрина за рулем автобуса «Радзiмiч» (сообщением Кобрин-Жабинка) на улице Кирова в Жабинке сбил переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 14-летнюю местную жительницу.

Девочка с различными травмами была госпитализирована в реанимацию Брестской детской областной больницы.

По ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ Брестской области.

Фото ГАИ Брестской области