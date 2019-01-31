Умер актер из «Терминатора»

Американский актер Дик Миллер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 90 лет.

За свою карьеру он снялся более чем в 150 кинофильмах и телесериалах. Известен как мастер эпизода и актер второго плана.

Самым знаменитым героем Миллера стал Уолтер Пейсли из фильма «Ведро крови» (1959). Это его единственная главная роль в карьере.

По эпизодическим ролям Миллер известен по фильмам «Солдатики», «Байки из склепа: Рыцарь-демон», «Гремлины» и «Терминатор».

Если сейчас вы пытаетесь вспомнить, какая же роль у Миллера была в «Терминаторе», подсказываем — он сыграл продавца в оружейном магазине.

В 1985 году он номинировался на премию «Сатурн» как лучший актер второго плана в фильме «Гремлины».