Умер актер из «Терминатора»

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Американский актер Дик Миллер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 90 лет.

За свою карьеру он снялся более чем в 150 кинофильмах и телесериалах. Известен как мастер эпизода и актер второго плана.

Самым знаменитым героем Миллера стал Уолтер Пейсли из фильма «Ведро крови» (1959). Это его единственная главная роль в карьере.

По эпизодическим ролям Миллер известен по фильмам «Солдатики», «Байки из склепа: Рыцарь-демон», «Гремлины» и «Терминатор».

Если сейчас вы пытаетесь вспомнить, какая же роль у Миллера была в «Терминаторе», подсказываем — он сыграл продавца в оружейном магазине.

В 1985 году он номинировался на премию «Сатурн» как лучший актер второго плана в фильме «Гремлины».
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Тэги: кинематограф Персона: Дик Миллер

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