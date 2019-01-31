Видеофакт. Под Мозырем «Лада» выехала на встречку под реанимобиль

В Мозырском районе 30 января произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

На подъездной дороге к поселку Криничный 36-летняя женщина на «Ладе Калина» выехала на полосу встречного движения прямо под реанимобиль, сообщает телекомпания «Мозырь».

Столкновение зафиксировал видеорегистратор, установленный в медицинском автомобиле.

В ДТП пострадали два фельдшера и врач скорой. Водитель «Лады» получила серьезные травмы. Все были госпитализированы.