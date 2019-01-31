Из гомельской школы эвакуировали более 100 человек в связи с сообщением о взрывчатке

Из гомельской средней школы № 55 эвакуировали 112 человек в связи с сообщением о взрывчатке, передает БелаПАН .

30 января в оперативно-дежурную службу Железнодорожного РОВД Гомеля поступила информация от администрации школы: неизвестный оставил сообщение на сайте учебного заведения, в котором говорилось, что в школе будет заложено взрывное устройство. Якобы его приведут в действие в случае получения отрицательных оценок по результатам контрольной работы.

Как сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, из школы эвакуировали людей. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных ведомств, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525.

В результате проверки с использованием служебной собаки взрывных устройств обнаружено не было.

В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия по установлению личности неизвестного, оставившего сообщение.