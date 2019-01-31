Владелец фитнес-клуба незаконно оказывал физиотерапевтические услуги

Борисовский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Борисова, подозреваемого в незаконной предпринимательской деятельности.

По сообщению областного УСК, владелец фитнес-клуба с апреля 2018 года оказывал физиотерапевтические услуги без наличия лицензии. Фигурант размещал информацию о предоставляемых услугах студии загара в соцсетях и предлагал данные услуги клиентам тренажерного зала.

Мужчина получил незаконный доход на сумму более 8,5 тысяч рублей. Эти деньги он уже перечислил в государственный бюджет.