В Минске судят активиста анархического движения Дмитрия Полиенко

В суде Заводского района Минска утром 31 января началось рассмотрение административного дела активиста анархического движения Дмитрия Полиенко. Процесс ведет судья Елена Капцевич, сообщили БелаПАН в суде.

Полиенко был задержан вечером 29 января в Минске. Его доставили в городской отдел милиции Заводского района, где он провел ночь.

В конце прошлого года в отношении активиста был составлен протокол по статье 17.11 КоАП (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов). У правозащитников есть сведения еще об одном протоколе в отношении Полиенко уже по статье 23.4 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудника милиции).

Основанием для административного преследования явился пост в «Фейсбуке» с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в республиканский список экстремистских материалов.

Полиенко также является фигурантом дела по ст. 341 Уголовного кодекса, которое 23 января возбудил Следственный комитет за нанесение граффити на одно из зданий на улице Охотская в Заводском районе Минска. Вместе с ним по этому делу проходят Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.

По предварительной информации, 22 декабря прошлого года Полиенко с друзьями нанесли граффити на стену здания на улице Охотская. Вероятно, сотрудники милиции смогли их опознать по видеосъемке с акции, несмотря на закрытые масками лица. 21 января Полиенко и Чулицкого задержали. Утром того же дня в квартире Чулицкого в присутствии его матери четыре сотрудника следственных органов провели обыск. Были изъяты ноутбук и несколько телефонов. 23 января Полиенко, Чулицкого и Гусеву после допроса в УВД Заводского района отпустили под подписку о невыезде.

Полиенко был освобожден 24 октября 2018 года из бобруйской исправительной колонии № 2. Уголовное дело в его отношении возбудили после велопробега «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. 12 октября 2016 года суд признал его виновным в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов» — молодого человека обвинили в том, что он порвал куртку милиционеру.