Трехлетний ребенок пострадал в ДТП под Вилейкой

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о сентябрьском ДТП в Вилейском районе.

Фото: sk.gov.by

По сообщению областного УСК, 30-летняя минчанка ехала на Ford по трассе Красное — Илья — Погост. Возле деревни Стешицы она съехала в кювет по ходу движения и столкнулась с деревом. Ее сын находился на заднем сидении в детском удерживающем кресле, но получил тяжкие телесные повреждения. Также сильно пострадал ее супруг и отец ребенка.

Следствием установлено, что погодные и дорожные условия не влияли на управляемость транспортного средства — причиной ДТП стало то, что женщина отвлеклась от управления транспортным средством на сына, который находился на заднем сидении.

К водителю применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.