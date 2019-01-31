Лукашенко и Путин договорились о встрече в феврале

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Главы государств созвонились 31 января и в ближайшее время лично обсудят договоренности, достигнутые на декабрьских встречах.

Встреча 6 декабря 2018 года. Фото: пресс-служба Лукашенко

По сообщению пресс-службы президента Беларуси, главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, развитие торгово-экономических отношений. В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы.

Президенты Беларуси и России в декабре встречались трижды. Одно из главных разногласий — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь, Россия предложила в ответ углубление интеграции. Стороны договорились создать соответствующую рабочую группу.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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