В Минске за угон авто задержан 20-летний парень

В столичную милицию обратился минчанин и заявил об угоне своего автомобиля «ВАЗ 21053» 2000 года выпуска.

Правоохранители установили, что к преступлению был причастен 20-летний молодой человек. Он вскрыл автомобиль, однако, повредив провода зажигания, запустить двигатель не смог. Машина лишь откатилась на небольшое расстояние с прежнего места стоянки. После этого парень скрылся, но был задержан милицией.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 «Угон транспортного средства» УК.

Ранее молодой человек судим за аналогичное преступление, а также за кражу и грабеж.