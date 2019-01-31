Евросоюз и Группа Всемирного банка начинают в Беларуси реализацию двух проектов по поддержке частного сектора

Евросоюз и Группа Всемирного банка начинают в Беларуси реализацию двух проектов общим объемом 8,8 млн евро по поддержке частного сектора, которые нацелены на улучшение условий для ведения бизнеса и содействие развитию предпринимательской деятельности. Об этом сообщила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин 31 января на презентации проектов в Минске, передает БелаПАН .

«Мы стремимся принести конкретную пользу белорусским предприятиям путем реализации инициатив по повышению конкурентоспособности сектора, а также путем наращивания потенциала различных учреждений, включая Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, Национальное агентство по инвестициям и приватизации, а также Центр государственно-частного партнерства», — сказала Викторин.

В частности, представленная программа технической помощи в размере 4,8 миллиона евро, финансируемая Европейским союзом и реализуемая Всемирным банком, предусматривает оказание консультационной помощи в таких сферах как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение и удержание инвестиций, а также подготовка системы безбумажной торговли.

«Среди прочего, Всемирный банк будет консультировать по вопросам привлечения частных инвестиций для финансирования общественной инфраструктуры и услуг (государственно-частное партнерство), опираясь на передовые мировые практики», — отметил глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер.

Международная финансовая корпорация уже начала исполнение новой программы консультативной помощи правительству Беларуси по улучшению деловой среды. Основная задача программы — оказать экспертную поддержку правительству в сокращении расходов при ведении бизнеса путем снижения государственного регулирования и усовершенствования нормативного управления, а также снижения расходов частного бизнеса в области оценки соответствия и сертификации товаров в международной торговле. Эта консультативная программа финансируется и реализуется при поддержке Европейского союза и Шведского международного агентства сотрудничества для развития (Sida).

«Сегодня мы объявляем о новой программе Международной финансовой корпорации, ориентированной на укрепление белорусского национального законодательства в области конкуренции, и внедрение принципов конкуренции в регулятивные реформы, направленные на развитие частного сектора», — отметил Рольф Берндт, руководитель глобальной практики по вопросам управления финансами и рынками в Европе и Центральной Азии Группы Всемирного банка.

По его словам, в основе этой работы предыдущее сотрудничество со страной по упрощению бизнес-процедур и улучшению условий для ведения бизнеса в стране. В ближайшей перспективе усилия участников проекта сконцентрируются на анализе отдельных приоритетных секторов экономики, чтобы выявить регуляторные ограничения и помочь составить «дорожную карту» для разработки нормативных положений, способствующих развитию конкуренции.

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич отметил, что данная программа финансируется за счет средств трастового фонда ЕС в рамках подписанного в 2017 году финансового соглашения Евросоюза с белорусским правительством. “Мы высоко ценим поддержку Европейского союза, который является одним из основных грантовых доноров Беларусм. В с вою очередь Всемирный банк и МФК всегда были приверженцами создания условий для устойчивого экономического роста в интересах граждан Беларуси. В целом частный сектор мы рассматриваем как один из мощных драйверов роста экономики», — сказал Ярошевич.