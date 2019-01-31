Экономический суд отказал в удовлетворении второго иска о выселении Партии БНФ из офиса в Минске

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Экономический суд Минска 31 января отказал в удовлетворении второго иска о выселении структур Партии БНФ из столичного офиса по улице Чернышевского, 3, передает БелаПАН.

Григорий Костусев

16 января суд отказал в удовлетворении иска о выселении центральной структуры партии, сегодня — Минской областной организации. В то же время в обоих случаях суд обязал выплатить в пользу истца затраты на уплату государственной пошлины в 980 рублей.

Сегодня суд рассмотрит еще два иска — о выселении Минской городской организации партии и Минской областной организации общественного объединения «БНФ «Адраджэньне».

Во всех случаях истцом выступает госучреждение «Домэнергосервис». Поводом подачи иска стала многократная задолженность по аренде помещения и оплате коммунальных услуг, сообщил представитель организации. По его словам, Партия БНФ уже 30 месяцев допускает задолженности по оплате аренды помещения и коммунальным платежам.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев, участвующий в заседаниях, считает, что иски связаны не с экономическими, а политическими причинами.

Партия БНФ арендует помещение по улице Чернышевского, 3, с 2011 года.
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Тэги: Партия БНФ Персона: Григорий Костусёв Город: Минск

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