В Петербурге массово эвакуируют торговые центры, школы и рынки из-за сообщений о бомбах

/ Мир
Просмотров: 344 Комментариев: 0

В Санкт-Петербурге 31 января эвакуированы ученики и персонал более чем 30 школ из-за анонимных сообщений о минировании, поступивших по электронной почте, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по образованию.

Фото из группы в соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Также в четверг людей эвакуировали из не менее 15 торговых и бизнес-центров и Полюстровского рынка. Всего, по информации «Фонтанки», эвакуация проводилась примерно в 100 зданиях.

Об обнаруженных взрывных устройствах пока не сообщалось.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия эвакуация Город: Санкт-Петербург

Другие материалы на эту тему:

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

День России отметили массовыми задержаниями

День России отметили массовыми задержаниями

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева