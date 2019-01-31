В Петербурге массово эвакуируют торговые центры, школы и рынки из-за сообщений о бомбах
В Санкт-Петербурге 31 января эвакуированы ученики и персонал более чем 30 школ из-за анонимных сообщений о минировании, поступивших по электронной почте,
Фото из группы в соцсети «ВКонтакте» «
Также в четверг людей эвакуировали из не менее 15 торговых и бизнес-центров и Полюстровского рынка. Всего, по информации «Фонтанки», эвакуация проводилась примерно в 100 зданиях.
Об обнаруженных взрывных устройствах пока не сообщалось.