«Отстаем от Европы на сотню лет». Писатель Сорокин сравнил эпоху Путина с СССР накануне распада
Российский писатель Владимир Сорокин рассказал о стагнации, усталости и истерическом страхе перед оппозицией.
«В России сегодня царит стагнация, страна, как машина, застряла в болоте, колеса прокручиваются на месте, грязь разлетается в стороны. Общая атмосфера немного напоминает 1983-1984 годы — тяжелая экономическая ситуация, все устали от власть имущих. Тогда тоже никто не догадывался о том, что через два-три года наступят радикальные перемены», — заявил Владимир Сорокин в интервью немецкому изданию
По его мнению, российские власти делают все, чтобы запугать оппонентов. «Существует практически своего рода паранойя власть имущих, истерический страх перед любой оппозицией», — считает писатель.
У Путина плохая позиция и любой ход ее еще больше ухудшит
«Я думаю, у Европы есть прочная опора в христианской этике, которая формировалась многие сотни лет. Это отношения между людьми, и здесь мало что изменилось — в отличие, например, от экономики. Россия же отстает от Европы на сотню лет. XX век был здесь попыткой разрушить все, свойственное человеку, милосердие, религию. Из человека хотели сделать машину. Хотя это и не удалось полностью, разница с остальной Европой составляет примерно столетие», — считает Сорокин.
По его мнению, Путин использует ностальгическую тоску по советскому времени. Он преподносит населению старые мифы в новой упаковке.
|
Владимир Сорокин родился в Московской области в 1955 году. Является одним из ярких представителей концептуализма и соц-арта в русской литературе. Лауреат премий Андрея Белого, «НОС», «Большая книга» и других. Его