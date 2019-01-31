«Отстаем от Европы на сотню лет». Писатель Сорокин сравнил эпоху Путина с СССР накануне распада

Российский писатель Владимир Сорокин рассказал о стагнации, усталости и истерическом страхе перед оппозицией.

Фото: welt.de

«В России сегодня царит стагнация, страна, как машина, застряла в болоте, колеса прокручиваются на месте, грязь разлетается в стороны. Общая атмосфера немного напоминает 1983-1984 годы — тяжелая экономическая ситуация, все устали от власть имущих. Тогда тоже никто не догадывался о том, что через два-три года наступят радикальные перемены», — заявил Владимир Сорокин в интервью немецкому изданию Die Welt .

По его мнению, российские власти делают все, чтобы запугать оппонентов. «Существует практически своего рода паранойя власть имущих, истерический страх перед любой оппозицией», — считает писатель.

У Путина плохая позиция и любой ход ее еще больше ухудшит

«Я думаю, у Европы есть прочная опора в христианской этике, которая формировалась многие сотни лет. Это отношения между людьми, и здесь мало что изменилось — в отличие, например, от экономики. Россия же отстает от Европы на сотню лет. XX век был здесь попыткой разрушить все, свойственное человеку, милосердие, религию. Из человека хотели сделать машину. Хотя это и не удалось полностью, разница с остальной Европой составляет примерно столетие», — считает Сорокин.

По его мнению, Путин использует ностальгическую тоску по советскому времени. Он преподносит населению старые мифы в новой упаковке.