Госдолг Беларуси увеличился в 2018 году на 3,2 млрд рублей

Государственный долг Беларуси увеличился в 2018 году на 3,2 млрд рублей, или на 7,6%, и на 1 января 2019 года составил 45,4 млрд, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство финансов.

Внешний госдолг составил 16,9 млрд. долларов США, увеличившись за год на 0,2 млрд долларов, или на 1%.

В частности, за 2018 год привлечены внешние государственные займы на сумму 2 млрд 353,8 млн долларов США: 879,1 млн долларов – правительства и банков Российской Федерации; 600,0 млн долларов – еврооблигации; 509,2 млн долларов – банков КНР; 200 млн долларов – Евразийского фонда стабилизации и развития; 148 млн долларов – МБРР; 17,5 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга в 2018 году составило 1 млрд 997,3 млн долларов: 800 млн долларов – еврооблигации; 399,3 млн долларов – правительство и банки Российской Федерации; 374,9 млн долларов – банки КНР; 353,1 млн долларов – Евразийский фонд стабилизации и развития; 65,4 млн долларов – МБРР; 3,6 млн долларов – Товарно–кредитная корпорация США; 1,0 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2019 года составил 8,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд рублей, или на 3,1%.

За 2018 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 529,5 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 864,9 млн долларов и 123,4 млн рублей.

Как сообщал БелаПАН, в 2019 году почти треть платежей Беларуси по госдолгу придется на погашение кредитов России. Общая сумма платежей по госдолгу в этом году составит 8 млрд 736,9 млн рублей, в том числе: по внешнему госдолгу — 5 млрд 807,7 млн рублей, по внутреннему госдолгу — 2 млрд 929,2 млн рублей.

В том числе на погашение облигаций на внутреннем рынке будет направлено 2 млрд 929,2 млн рублей (33,5% общего объема выплат), на погашение кредитов России — 2 млрд 749,6 млн рублей (31,5%), на кредиты банков Китая — 1 млрд 343,2 млн рублей (15,4%), на кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития — 1 млрд 47,5 млн рублей (12%), на выплаты по облигациям на внешних финансовых рынках — 363,9 млн рублей (4,2%), кредиты Всемирного банка — 274,4 млн рублей (3,1%), прочие платежи по госдолгу — 29,1 млн рублей (0,3%).

Из общей суммы на обслуживание государственного долга планируется направить 2 млрд 977,4 млн рублей, что составит 13,5% от плановых расходов республиканского бюджета.

На погашение государственного долга планируется направить 5 млрд 759,5 млн рублей, в том числе 3 млрд 458,4 млн рублей (1,6 млрд долларов) на погашение внешнего госдолга, 2 млрд 301,1 млн рублей на погашение внутреннего госдолга.