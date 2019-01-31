В Минске открывается персональная выставка 14-летнего актера и художника инклюзив-театра «i»

С 4 февраля до конца марта в Белорусском государственном академическом музыкальном театре будет проходить выставка рисунка под названием «Вокруг меня».

Автор всех представленных в экспозиции работ — ученик 6 «В» класса СШ № 177 г. Минска 14-летний Максим Лагун, неоднократный лауреат и дипломант республиканских и международных художественных конкурсов, один из юных актеров семейного инклюзив-театра «i».

Выставка приурочена к показу спектакля театра «Аднойчы ў вялізным горадзе», который пройдет на большой сцене БГАТ 4 февраля.

Выставка «Вокруг меня» — это около двух десятков работ Максима, в которых оживают наблюдения автора за жизнью городских улиц и его мечты о далеких путешествиях, впечатления о праздниках, размышления о себе самом.

Но главные «герои» всех рисунков Максима — это линия и цвет. В черно-белой графике он демонстрирует уже по-взрослому мастерское владение мелкой деталью, стремится к обобщенным формам и неповторимым, ему одному свойственным образам.

«Максим талантливый ребенок. Но мир вокруг для него оказывается порой слишком сложным для восприятия, а собственные чувства — сложными для выражения. И здесь ему на помощь приходит искусство во всех его формах и проявлениях. Максим не только участвует в постановках нашего театра, но и является автором декораций и костюмов к некоторым из них. Например, спектакль «Чыгунка» полностью оформлен на основе его эскизов. Выставка «Вокруг меня» раскрывает не только еще одну грань таланта Максима и похожих на него детей, но и дает всем зрителям уникальную возможность лучше понять, как устроен мир людей с аутизмом, и разрушить хотя бы некоторые из сложившихся вокруг этой темы ошибочные представления», — отметила руководитель семейного инклюзив-театра «i» Ирина Киселева.

Показ первого в Беларуси семейного 3D-спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» на большой сцене Белорусского государственного академического музыкального театра пройдет 4 февраля. Яркая постановка, созданная по мотивам рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на елке», начнется в 19:00.

Всего в спектакле занято более ста человек, включая хор 10-й музыкальной школы «Музычныя пацеркі». Играют в нем и дети с аутизмом, а также их родители — вот почему спектакль называется семейным.

Сюжетная линия основана на истории о мальчике, который перед Рождеством потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение. Помощь приходит неожиданно: волей чуда маленький бродяга попадает на волшебную ангельскую елку, где к нему возвращается надежда на лучшее будущее...

Помощь театральному коллективу в подготовке спектакля оказала компания velcom, при активном содействии со стороны которой в 2016 году был создан семейный инклюзив-театр «і».