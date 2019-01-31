Анархиста Полиенко оштрафовали на 1275 рублей

Суд Заводского района в лице Елены Капцевич наказал Дмитрия Полиенко за «распространение экстремистских материалов».

По сообщению правозащитного сайта spring96.org , согласно протоколу правонарушения Полиенко «в период с 2016 по 2019 год» разместил в социальных сетях «фотографию… с гражданином, на котором была шапка с надписью, включенной в список экстремистских материалов».

Активист вины не признал. Полиенко заявил, что не имел намерения распространять информацию экстремистского характера, поскольку на момент публикации фотографии спорная надпись еще не была включена в список экстремистских материалов. Он отметил, что обычный человек не может проследить за порядком добавления материалов в список.

Полиенко был задержан вечером 29 января в Минске и доставлен в отдел милиции Заводского района, где провел ночь.