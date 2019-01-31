Анархиста Полиенко оштрафовали на 1275 рублей
Суд Заводского района в лице Елены Капцевич наказал Дмитрия Полиенко за «распространение экстремистских материалов».
По сообщению правозащитного сайта
Активист вины не признал. Полиенко заявил, что не имел намерения распространять информацию экстремистского характера, поскольку на момент публикации фотографии спорная надпись еще не была включена в список экстремистских материалов. Он отметил, что обычный человек не может проследить за порядком добавления материалов в список.
Полиенко был задержан вечером 29 января в Минске и доставлен в отдел милиции Заводского района, где провел ночь.