Анархиста Полиенко оштрафовали на 1275 рублей

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Суд Заводского района в лице Елены Капцевич наказал Дмитрия Полиенко за «распространение экстремистских материалов».

По сообщению правозащитного сайта spring96.org, согласно протоколу правонарушения Полиенко «в период с 2016 по 2019 год» разместил в социальных сетях «фотографию… с гражданином, на котором была шапка с надписью, включенной в список экстремистских материалов».


Плюс один. Дмитрий Полиенко признан политзаключенным

Активист вины не признал. Полиенко заявил, что не имел намерения распространять информацию экстремистского характера, поскольку на момент публикации фотографии спорная надпись еще не была включена в список экстремистских материалов. Он отметил, что обычный человек не может проследить за порядком добавления материалов в список.

Полиенко был задержан вечером 29 января в Минске и доставлен в отдел милиции Заводского района, где провел ночь.
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Тэги: анархист активист анархистского движения Персона: Дмитрий Полиенко Елена Капцевич

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