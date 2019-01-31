Казахстан планирует сборку пулеметов в Беларуси

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила проект закона о ратификации межправительственного белорусско-казахстанского соглашения о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для сотрудничества между предприятиями оборонной промышленности Беларуси и Казахстана, сообщает inform.kz .

«Это касается, в первую очередь, освобождения от лицензирования ввозимой военно-технической продукции и услуг, что значительно сократит сроки их поставок. Положительный эффект для Казахстана заключается, во-первых, в увеличении производства военной продукции путем взаимных поставок комплектующих и материалов. Во-вторых, в обмене опытом между оборонными предприятиями. В-третьих, в проведении совместных научных исследований в целях создания новых видов вооружений и военной техники, а также модернизации существующей», — сказал заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аманияз Ержанов.

Чиновник уточнил, что в соглашении предусмотрен вопрос о сборке в Беларуси пулеметов, которые выпускают на одном из заводов Казахстана.