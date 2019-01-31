Зеленский обогнал Порошенко и Тимошенко в новом рейтинге кандидатов в президенты

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Социологические службы опубликовали свежие рейтинги кандидатов в президенты.

Много денег, жилья, машины и патенты. Зеленский обнародовал электронную декларацию

Совместный опрос провели Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, сообщает NV.ua.

По последним данным Владимир Зеленский набрал 23%, Петр Порошенко — 16,4%, Юлия Тимошенко — 15,7%, Юрий Бойко — 9,3%, Анатолий Гриценко — 8,1%, Олег Ляшко — 6,7%.

 

 

 

Социологическая группа «Рейтинг» располагает другими, но схожими результатами: у Зеленского — 19% поддержки, Тимошенко — 18,2%, Порошенко — 15,1%, Бойко — 10%, Гриценко — 8,5%, Ляшко — 7%.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
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Тэги: президентские выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Петр Порошенко Город: Киев