Зеленский обогнал Порошенко и Тимошенко в новом рейтинге кандидатов в президенты
Социологические службы опубликовали свежие рейтинги кандидатов в президенты.
Совместный опрос провели Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, сообщает
По последним данным Владимир Зеленский набрал 23%, Петр Порошенко — 16,4%, Юлия Тимошенко — 15,7%, Юрий Бойко — 9,3%, Анатолий Гриценко — 8,1%, Олег Ляшко — 6,7%.
Социологическая группа «Рейтинг» располагает другими, но схожими результатами: у Зеленского — 19% поддержки, Тимошенко — 18,2%, Порошенко — 15,1%, Бойко — 10%, Гриценко — 8,5%, Ляшко — 7%.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.