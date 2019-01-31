«Форекс Клуб» вышел в лидеры по объему операций среди работающих в Беларуси форекс-компаний

«Финансовая компания “Форекс Клуб”» заняла первую позицию по объему операций с беспоставочными внебиржевыми инструментами клиентов по всем базовым активам среди форекс-компаний, включенных в реестр Национального банка Беларуси.

Об этом свидетельствую данные за 2016-2018 годы Национального форекс-центра Белорусской валютно-фондовой биржи.

«Данные по обороту свидетельствуют о высокой активности наших клиентов, выбирающих для инвестирования надежного партнера на внебиржевом рынке», — сказал директор ООО «Финансовая компания “Форекс Клуб”» Евгений Мандрусов.

«Форекс Клуб» входит в группу компаний под международным финансовым брендом Forex Club, который существует на рынке с 1997 года.

В группе компаний Forex Club ежедневно трудятся более 600 специалистов, которые обслуживают более 2,2 миллиона клиентов по всему миру.

В «Форекс Клуб» работают эксперты, специализирующиеся на рынках нефти, акций и внебиржевом рынке Форекс.