В Беларуси создадут организацию по политическому анализу ситуации

Александр Лукашенко провел совещание о новых подходах в обеспечении информационной безопасности государства, где было принято решение о создании научной организации, которая будет заниматься политическим анализом ситуации в Беларуси и за рубежом.

Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Олег Макаров.

«Главой государства принято решение о создании в республике научной организации, которая бы занималась вопросами политического анализа и исследовала бы информационные потоки и внешние, и внутренние, и готовила бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом», — сказал Макаров.

Лукашенко предложили разные варианты организации системы медиаизмерений: от привлечения признанной зарубежной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя.

Документ внесут на рассмотрение в ближайшие дни.