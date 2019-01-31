В Беларуси создадут организацию по политическому анализу ситуации

/ Политика
Просмотров: 201 Комментариев: 0

Александр Лукашенко провел совещание о новых подходах в обеспечении информационной безопасности государства, где было принято решение о создании научной организации, которая будет заниматься политическим анализом ситуации в Беларуси и за рубежом.

Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Олег Макаров.

«Главой государства принято решение о создании в республике научной организации, которая бы занималась вопросами политического анализа и исследовала бы информационные потоки и внешние, и внутренние, и готовила бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом», — сказал Макаров.

Лукашенко признал слабость в противоборстве с информационными атаками

Лукашенко предложили разные варианты организации системы медиаизмерений: от привлечения признанной зарубежной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя.

Документ внесут на рассмотрение в ближайшие дни.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: безопасность Беларусь-Россия Беларусь-ЕС Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Посол РФ как параллельный хозяин Беларуси

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Посол РФ как параллельный хозяин Беларуси

Повлияет ли исход торга с Кремлем на результаты выборов в Беларуси?

Повлияет ли исход торга с Кремлем на результаты выборов в Беларуси?

Спасти нерядовую Рыбку. Белорусское руководство хайпануло

Спасти нерядовую Рыбку. Белорусское руководство хайпануло

Беларуси придется слезть с российской финансовой иглы

Беларуси придется слезть с российской финансовой иглы