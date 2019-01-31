Власти не знают, сколько белорусов-тунеядцев будут оплачивать полную стоимость услуг ЖКХ

В Министерстве труда и социальной защиты пока не владеют информацией о количестве граждан, которые по декрету № 3 «О содействии занятости населения» будут оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Как отметил 31 января во время онлайн-конференции на сайте ведомства первый заместитель министра Андрей Лобович, пока «продолжается работа по формированию списка тех, кто будет оплачивать по полному тарифу жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, сообщить точно о количестве таких граждан теперь невозможно».

Он также сообщил , что вопрос о расширении перечня услуг для оплаты по полным тарифам не рассматривается.

По словам Лобовича, копии документов о трудоустройстве за границей, поданные в комиссии по содействию занятости для исключения из базы данных не занятых в экономике, должны быть обязательно переведены на русский или белорусский язык и официально заверены.

На вопрос, почему в базу данных о незанятых попадают люди, которых там быть не должно, замминистра Валерий Ковальков отметил, что это происходит потому, что она формируется автоматически.

«Получение и актуализация информации в базе данных настроена в автоматическом режиме. Следует отметить, что качество предоставляемых данных и их актуальность зависят от поставщиков информации в базу данных», — заключил он.

После протестов, прокатившихся по стране в феврале-марте 2017 года против декрета «о тунеядцах», документ был скорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «Об изменении декрета президента Республики Беларусь». На смену декрету «О предупреждении социального иждивенчества» пришел декрет «О содействии занятости населения».

На его основании власти разработали базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которая заработала 1 декабря. Согласно законодательству, внесенные в эту базу граждане будут обязаны платить за госуслуги в полном объеме, в частности с 1 января 2019 года — за горячую воду, с 1 октября — за газ и отопление.

В декабре прошлого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что в базу данных не занятых в экономике граждан попало около 500 тыс. человек.