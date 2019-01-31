Разыскивается несовершеннолетний студент минского колледжа

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Несовершеннолетний Владислав Майсейчик 2002 года рождения не посещает занятия в Минском государственном колледже технологии и дизайна и не появляется по месту жительства.

Фото: guvd.gov.by

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, пропавший имеет худощавое телосложение, у него темные  короткие волосы. Его рост — 160-165 см.

Владеющих информацией о местонахождении Владислава просят сообщить по телефонам: +37517-2130499, +37517-2076767, +37529-3787616, +37544-7313760 либо 102.
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Тэги: розыск пропал несовершеннолетний Персона: Владислав Майсейчик Город: Минск

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