Разыскивается несовершеннолетний студент минского колледжа

Несовершеннолетний Владислав Майсейчик 2002 года рождения не посещает занятия в Минском государственном колледже технологии и дизайна и не появляется по месту жительства.

Фото: guvd.gov.by

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, пропавший имеет худощавое телосложение, у него темные короткие волосы. Его рост — 160-165 см.

Владеющих информацией о местонахождении Владислава просят сообщить по телефонам: +37517-2130499, +37517-2076767, +37529-3787616, +37544-7313760 либо 102.