Минфин не выполнил план по расходам бюджета

Республиканский бюджет Беларуси по итогам 2018 года сформирован в размере 4,7 млрд рублей, следует из информации Министерства финансов.

Доходы бюджета составили 24,4 млрд рублей, или 100,6% уточненного годового плана:

НДС принес — 10,6 млрд рублей (99,9% уточненного годового плана);

налог на прибыль — 3,3 млрд (101,5%);

акцизы — 2,6 млрд (100,8%);

доходы от внешнеэкономической деятельности — 5,5 млрд (100,4%).

Отчисления в Фонд социальной защиты населения составили 13,9 млрд (99,3%), Фонд универсального обслуживания — 42,2 млн рублей, или 109,6%, Фонд гражданской авиации — 31,0 млн рублей, или 111,9%, Фонд департамента исполнения наказаний — 0,9 млн (100%).

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 167 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 19,7 млрд рублей, или 93,9% уточненного годового плана. Расходы составили:

на общегосударственную деятельность — 8,2 млрд (88,4%);

на экономику страны — 4,8 млрд (95,4%);

на соцсферу — 14,3 млрд (98,5%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 13,6 млрд рублей (98,5%), Фонда универсального обслуживания — 29,8 млн рублей (51,6%), Фонда гражданской авиации — 32,2 млн рублей (96,4%), Фонда департамента исполнения наказаний — 1,8 млн рублей (100,0%).

Экономисты Евразийского банка развития ранее пришли к выводу, что доходы белорусского бюджета в 2018 году существенно увеличились на фоне высоких цен на нефть.

«В Республике Беларусь доходы от экспортных пошлин на производимые преимущественно из российского сырья нефтепродукты, традиционно выступающие важным источником поступлений в республиканский бюджет, увеличились за девять месяцев текущего года более чем на 70% (год к году)», — отмечают авторы обзора ЕАБР.

20 декабря министр финансов Максим Ермолович сообщил журналистам в парламенте, что подготовлен проект указа президента об уточнении показателей бюджета 2018 года.

«Мы ожидаем, что часть профицита бюджета [этого года] будет направлена на решение текущих задач, которые возникли в течение года, и часть профицита будет направлена на досрочное, опережающее погашение государственного долга», — сказал Ермолович.