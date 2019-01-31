С августа на Гомельщине планируют запустить новый маршрут электричек

Электрификация участка Жлобин — Калинковичи — Словечно запланирована в 2019 году, сообщила БелаПАН ведущий специалист сектора идеологи и социально-культурной работы Гомельского отделения Белорусской железной дороги Людмила Сироткина.

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Запуск первого электропоезда по данному маршруту планируется осуществить в августе.

Гомельская дистанция гражданских сооружений начала работы по модернизации устройств электрической централизации и автоблокировки на участке Жлобин — Калинковичи — Словечно. Работы выполняются по зданиям постов электрической централизации на железнодорожных станциях Мормаль, Ящицы и Светлогорск-на-Березине.

На объектах, согласно проекту, будут выполнены перепланировки помещений для установки устройств сигнализации, централизации и блокировки, добавили в Гомельском отделении БЖД.