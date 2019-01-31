Лукашенко надеется, что с избранным королем Малайзии отношения между странами получат новую динамику

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил султана штата Паханг Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха с избранием верховным правителем Малайзии.

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«Надеюсь, что при вашей поддержке дружба и взаимодействие между нашими странами будут динамично развиваться и укрепляться», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал новому правителю Малайзии хорошего здоровья, личного счастья и успехов на ответственной государственной должности.

Султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, которому в этом году исполнится 60 лет, 24 января был избран шестнадцатым королем в истории независимой Малайзии вместо отрекшегося от престола Мухаммада V. Официально полномочия нового правителя начались 31 января, а срок его правления составит пять лет.