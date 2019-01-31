Умерла актриса из «Операции «Ы», «Летят журавли», «Дневного дозора»

В Москве на 87-м году ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Валентина Березуцкая.

Кадр из фильма «Дети Дон Кихота»

По информации Пятого канала, актриса умерла от остановки сердца у себя дома.

Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в селе Спасское.

В ее фильмографии значатся десятки картин, среди которых «Летят журавли», «Иван Бровкин на целине», «Баллада о солдате», «Дети Дон Кихота», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Новые приключения неуловимых», «Семь стариков и одна девушка», «Вечный зов», «Родня», «Михайло Ломоносов», «Анкор, еще анкор!», «Любить по-русски», «Антикиллер», «Возвращение Мухтара», «Дневной дозор», «Каменская-6».