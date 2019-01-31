Дела об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского приостановлены

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Расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского приостановлено. Соответствующие уведомления получили из Следственного комитета родственники исчезнувших — Ирина Красовская, Зинаида Гончар и доверенное лицо семьи Захаренко Олег Волчек.

Как сообщает Белорусский документационный центр, в уведомлениях говорится, что «производство предварительного следствия по уголовному делу» приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

«Таким образом, государство прекращает искать исчезнувших более 19 лет назад оппонентов власти, устанавливать виновных в этих исчезновениях и исключает все возможности их наказания. Именно поэтому остается приостановленным с 2006 года дело Дмитрия Завадского», — прокомментировала решение Следственного комитета руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

7 мая 1999 года при невыясненных обстоятельствах в центре Минска пропал генерал Юрий Захаренко. Уйдя в оппозицию, в 1998 году он возглавил комитет по безопасности «теневого» правительства. Весной 1999 года активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента. Вошел в команду экс-премьера Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей.

16 сентября этого же года бесследно исчезли Виктор Гончар и Анатолий Красовский. Представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность считают, что они были похищены по политическим мотивам, и подозревают в причастности к этому преступлению высших должностных лиц страны.

В 2000 году в Беларуси бесследно исчез телеоператор Дмитрий Завадский. В 1994—1997 годах он работал в операторском пуле Александра Лукашенко, затем перешел на Общественное российское телевидение (сейчас Первый канал). Рано утром 7 июля Завадский выехал из дому в Национальный аэропорт Минск. С тех пор оператора никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.

Сейчас под действием визовых и экономических санкций остаются четверо граждан Беларуси, которых ЕС считает причастными к исчезновениям политиков в 1999—2000 годах: Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (в период исчезновения политиков занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД).
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Тэги: дело Захаренко исчезновение гончара пропавшие политики Персона: Юрий Захаренко Виктор Гончар Анатолий Красовский Раиса михайловская

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