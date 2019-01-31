В Гомеле спасатели достали ногу двухлетней девочки из ловушки

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Гомельские спасатели пришли в четверг, 31 января, на помощь маленькой девочке, нога кторой застряла между ножками стула.

Родители, проживающие в областном центре на улице Бочкина, 186, были напуганы, когда после еды ребенок попал в «ловушку». Взрослые не смогли самостоятельно решить проблемы и обратились к спасателям.

Прибывшие работники МЧС освободили ребенка. Как отмечается, здоровью девочке ничего не угрожает – помощь медиков не понадобилась.
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Тэги: МЧС дети Город: Гомель

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