В Гомеле спасатели достали ногу двухлетней девочки из ловушки

Гомельские спасатели пришли в четверг, 31 января, на помощь маленькой девочке, нога кторой застряла между ножками стула.

Родители, проживающие в областном центре на улице Бочкина, 186, были напуганы, когда после еды ребенок попал в «ловушку». Взрослые не смогли самостоятельно решить проблемы и обратились к спасателям.

Прибывшие работники МЧС освободили ребенка. Как отмечается, здоровью девочке ничего не угрожает – помощь медиков не понадобилась.