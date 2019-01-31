Внимание! Объявлено штормовое предупреждение

Беларусь начиная с полуночи начнет штормить. По информации синоптиков, ожидаются неблагоприятные погодные явления.

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Как сообщают в Белгидромете, в ночь на пятницу, а также утром первого февраля ожидаются туманы.

Синоптики отмечают, что на большей части территории страны ожидаются туманы с видимостью 100-500 метров.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение.

МЧС рекомендует по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях.

«Если такой возможности нет, то управлять машиной осторожно и соблюдать безопасный скоростной режим. Если ваш автомобиль находится в густом тумане в условиях ограниченной видимости, то необходимо прекратить движение, выставить знак аварийной остановки, подавать звуковые и световые сигналы», — советуют спасатели.